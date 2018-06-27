Марадона добровольно отказался от госпитализации

Пресс-атташе брестского "Динамо" Ольга Хижинкова сообщила, что президент белорусского клуба Диего Марадона, который из-за плохого самочувствия в конце матча 3-го тура группового турнира чемпионата мира Нигерия – Аргентина (1:2) был вынужден покинуть свою ложу, не обращался к ним за помощью. Напомним, легендарному аргентинскому форварду стало плохо, и он смог покинуть трибуну только при помощи сопровождения.

"Насколько мне известно, он добровольно отказался от госпитализации, -, сказала Хижинкова. – К клубу за помощью он не обращался, поэтому информации у нас минимум. Надеемся, что все будет хорошо". (Андрей СИЗЯКИН)

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