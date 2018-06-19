Мануэль Нойер: "Переезд в Сочи пойдет на пользу сборной Германии"

Капитан и вратарь сборной Германии Мануэль Нойер выразил надежду на то, что база в Сочи, как и год назад, принесет его команде удачу. Во время Кубка конфедераций-2017 немцы базировались в столице Олимпиады-2014, в итоге они стали победителями турнира.

В первом туре чемпионата мира-2018 действующие обладатели титула проиграли Мексике (0:1). 23 июня Германия в Сочи сыграет против Швеции.

– Считаю, что смена обстановки и переезд команды в Сочи для подготовки к матчу против команды Швеции пойдет нам на пользу и в первую очередь в моральном плане, – цитирует ТАСС Нойера. – Сам я в Сочи не был, но знаю, что команда там тренировалась на Кубке конфедераций и там есть все условия для подготовки, плюс ко всему эта база стала для нашей команды счастливой год назад.

Мексиканцы воспользовались нашими ошибками и за счет контратак добились положительного результата. Мы об этом неоднократно говорили еще после матча против команды Саудовской Аравии. Основной проблемой, на мой взгляд, стала недооценка соперника и не совсем уверенная игра наших лидеров. Считаю, что на данный момент не стоит делать из этого катастрофу, и хочу заверить, что следующий матч футболисты сборной Германии проведут на пределе своих возможностей.

Я прекрасно помню матч 1/8 финала чемпионата мира 2014 года против Алжира. Тогда мы получили эмоциональную встряску и сигнал к пробуждению, такая же встряска у нас произошла и после поражения от мексиканцев. Что было после эмоционального пробуждения в 2014 году, все прекрасно знают.

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