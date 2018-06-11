Макрон считает, что Бензема мог бы нарушить атмосферу в сборной Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что не имеет права указывать главному тренер национальной команды, кого ставить в состав. По его словам, для отсутсвия нападающего Карима Бензема в заявке на ЧМ-2018 есть причины.

- Я президент Франции, а не главный тренер сборной. Я люблю футбол и могу высказать свое мнение, но ответственным за команду является Дидье Дешам, - приводит Marca слова Макрона. - Я ему доверяю. Бензема отлично играет в Испании и Лиге чемпионов. Но порой бывает так, что даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде.

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