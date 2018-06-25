Магомед Даудов: "Руководству Чечни не нужно использовать сборную Египта для рекламы"

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал появившуюся в западных СМИ информацию о том, что власти региона используют приезд в республику сборной Египта и ее лидера Мохамеда Салаха для пиара. "Фараоны", лишившиеся шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, во время турнира базируются в Грозном.

22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров принял в своей резиденции в Грозном сборную Египта, а также присвоил Салаху звание почетного гражданина республики. По данным CNN, нападающий выразил недовольство широким освещением в СМИ его встречи с руководством Чеченской республики. Форвард считает, что его использовали в политических целях.

– Мохамед Салах – один самых именитых спортсменов мира, – цитирует "Р-Спорт" Даудова. – Конечно же, пребывание сборной Египта в Грозном благотворно влияет на имидж республики, это привлекло в республику дополнительный контингент туристов. Но утверждать, что Рамзан Кадыров использует этот фактор для саморекламы, выдумка, поскольку в этом нет необходимости. Он и так известен во всем мире. Его слово – кремень, а дела видят все.

У нас бывали Марадона и Роналдинью, Луиш Фигу, Фабьен Бартез, Кафу, Зико, Ромарио и другие, не говоря о звездах первой величины из других видов спорта. Так что такие утверждения считаю неуместными.

В третьем туре группового турнира ЧМ-2018 Египет сыграет с Саудовской Аравией. Встреча состоится в Волгограде, начало игры – 17.00 по московскому времени.

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