"Лужники" будут готовы к чемпионату мира 25 мая

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснулин объявил, что стадион "Лужники" будет полностью готов к чемпионату мира-2018 к 25 мая. С этого дня на поле начнется работа представителей ФИФА.

– С 25 мая на территории "Лужников" начнется работа специалистов ФИФА, – цитирует ТАСС Хуснулина, – здесь будет зона эксклюзивного пользования. К этому дню все работы должны быть завершены.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира встретятся в группе А со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии​.

В "Лужниках" пройдет матч-открытие турнира – Россия – Саудовская Аравия, а также еще три игры группового этапа, 1/8 финала, полуфинал и финал.