Лукас Подольски - сборной Японии: "Заставьте вашу страну вновь гордиться вами"

Бывший нападающий сборной Германии, а ныне игрок японского клуба "Виссел Кобе" Лукас Подольски пожелал сборной Японии удачи в матче чемпионата мира против Сенегала.
- Заставьте вашу страну вновь гордиться вами, удачи "Синие самураи"! - написал в своем Твиттере Подольски.
Напомним, обе команды выиграли свои первые матчи на турнире. Японцы переиграли Колумбию (2:1), а сенегальнцы - Польшу (2:1).
"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.
Make your country proud again, good luck to #SamuraiBlue ! 💪🏻🇯🇵⚽ #WorldCup #HereToCreate pic.twitter.com/nkobZZoFKr– Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 24 июня 2018 г.