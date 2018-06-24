Лукас Подольски - сборной Японии: "Заставьте вашу страну вновь гордиться вами"

Бывший нападающий сборной Германии, а ныне игрок японского клуба "Виссел Кобе" Лукас Подольски пожелал сборной Японии удачи в матче чемпионата мира против Сенегала.

- Заставьте вашу страну вновь гордиться вами, удачи "Синие самураи"! - написал в своем Твиттере Подольски.

Напомним, обе команды выиграли свои первые матчи на турнире. Японцы переиграли Колумбию (2:1), а сенегальнцы - Польшу (2:1).

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.