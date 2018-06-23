Лукаку - лучший бомбардир сборной Бельгии на крупных турнирах

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, оформив дубль в матче чемпионата мира против Туниса (после первого тайма счет - 3:1), стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды на крупных турнирах. В общей сложности на счету 25-летнего форварда 7 голов на чемпионатах мира и Европы (2014 - 1 гол; 2016 - 2 гола; 2018 - 4 гола).

Этот дубль стал для Лукаку вторым на турнире. Ранее он дважды поразил ворота Туниса (3:0). На данный момент бельшиец делит лидерство в списке лучших бомбардиров ЧМ-2018 с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду.

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