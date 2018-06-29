Лукаку готов к игре с Японией, Фермален и Компани под вопросом

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о готовности травмированных игроков к матчу 1/8 финала чемпионата мира против Японии. Встреча пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону.

- Лукаку полностью восстановился от травмы и сегодня провел тренировку в общей группе. Ромелу готов сыграть в матче 1/8 финала против команды Японии, - цитирует ТАСС Мартинеса. - Что касается линии защиты, то и здесь не без хороших новостей. У нас практически полностью восстановились Томас Фермален и Венсан Компани. У первого присутствует небольшая опухоль на глазе, и он сейчас похож на боксера, второй в полном порядке и на боксера не похож. Следующие два дня прояснят ситуацию о том, смогут ли эти ребята сыграть 90 минут против команды Японии.

Напомним, бельгийцы заняли первое место в группе G, а японцы стали вторыми в квартете Н.

Бельгия - Япония: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

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