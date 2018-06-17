Лука Модрич: "Хорватии нужно было выиграть вне зависимости от результата Аргентины"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после победы над Нигерией (2:0) на ЧМ-2018 отметил, что команде важно было начать турнир с победы. По его словам, игроки не задумывались о результате Аргентины, которая ранее сыграла вничью с Исландией (1:1).
- Вне зависимости от результата аргентинцев днем, нам было чрезвычайно важно начать турнир с победы, - приводит "Р-Спорт" слова Модрича. - Мы добились ее и теперь набираем уверенность. Теперь на крыльях этой победы мы будем продолжать свое путешествие по чемпионату мира. Дальше у нас будет очень сложная игра против фаворита нашей группы, аргентинцев. Им нужно теперь выигрывать, они не ожидали, что потеряют очки с исландцами. Но, думаю, мы наберем очки.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180617/1138121274.html
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Лука Модрич