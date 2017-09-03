Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лука Модрич: "ФИФА плевать на футболистов"


Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косова (1:0) выразил несогласие с политикой ФИФА. Встреча, которая изначально должна была пройти в субботу, была перенесена на другой день из-за погодных условий в Загребе. Однако позже стало известно, что матч было решено провести на следующий день.

– Случившееся повлияло на нас сегодня, – цитирует Marca Модрича. – В субботу вечером нам сказали, что игра состоится в другой день, поэтому мы ушли спать часа на два-три позже обычного. Но сегодня нам пришлось вставать как в армии, потому что было принято решение провести матч в воскресенье.

Неправильно таким образом срывать подготовку к важной игре. ФИФА показала, что им плевать на футболистов, главное провести матч. Кроме того, на этом поле было крайне опасно играть, но им все равно, травмируются ли футболисты или нет.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий