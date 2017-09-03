Лука Модрич: "ФИФА плевать на футболистов"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косова (1:0) выразил несогласие с политикой ФИФА. Встреча, которая изначально должна была пройти в субботу, была перенесена на другой день из-за погодных условий в Загребе. Однако позже стало известно, что матч было решено провести на следующий день.

– Случившееся повлияло на нас сегодня, – цитирует Marca Модрича. – В субботу вечером нам сказали, что игра состоится в другой день, поэтому мы ушли спать часа на два-три позже обычного. Но сегодня нам пришлось вставать как в армии, потому что было принято решение провести матч в воскресенье.

Неправильно таким образом срывать подготовку к важной игре. ФИФА показала, что им плевать на футболистов, главное провести матч. Кроме того, на этом поле было крайне опасно играть, но им все равно, травмируются ли футболисты или нет.