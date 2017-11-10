Лука Модрич: "4:1 - это больше того, на что рассчитывала сборная Хорватии"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после первого стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Греции (4:1) отметил, что в команде не ожидали победы с таким крупным счетом. Хавбек "Реала" призвал партнеров не впадать в эйфорию перед ответной встречей.

- Мы играли хорошо на протяжении всего матча, - приводит Vecernji List слова Модрича. - Команда в восторге от результата, но гол мы не должны были пропускать. В любом случае, нельзя быть недовольным счетом 4:1. Это больше того, на что мы рассчитывали. Теперь нужно отдохнуть и подготовиться к ответному матчу. Не стоит впадать в эйфорию.