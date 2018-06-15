Луис Суарес о матче с Египтом: "Злюсь на себя, знаю, что могу больше"

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес отметил, что недоволен своей игрой в стартовом матче чемпионата мира против команды Египта (1:0).

- Я рад победе, мы столько лет не выигрывали первый матч на чемпионатах мира, - приводит "Р-Спорт" слова Суарес. - Но к своей игре подхожу очень критично: злюсь на себя, знаю, что могу больше, особенно когда так нужно переломить ход игры и выиграть. Было непросто сегодня и нужно отдать должное Египту, они хорошо поработали и хорошо изучили нашу команду.

После первого тура в группе А россияне и уругвайцы набрали по три очка, однако по дополнительным показателям лидируют хозяева чемпионата.

Следующую игру сборная Уругвая проведет против Саудовской Аравии 20 июня в Ростове-на-Дону.