Луис Суарес о матче с Египтом: "Злюсь на себя, знаю, что могу больше"

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес отметил, что недоволен своей игрой в стартовом матче чемпионата мира против команды Египта (1:0).
- Я рад победе, мы столько лет не выигрывали первый матч на чемпионатах мира, - приводит "Р-Спорт" слова Суарес. - Но к своей игре подхожу очень критично: злюсь на себя, знаю, что могу больше, особенно когда так нужно переломить ход игры и выиграть. Было непросто сегодня и нужно отдать должное Египту, они хорошо поработали и хорошо изучили нашу команду.
После первого тура в группе А россияне и уругвайцы набрали по три очка, однако по дополнительным показателям лидируют хозяева чемпионата.
Следующую игру сборная Уругвая проведет против Саудовской Аравии 20 июня в Ростове-на-Дону.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180615/1138053419.html