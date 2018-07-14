"Лучший чемпионат мира в истории". Инфантино поблагодарил Россию

Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил Россию за проведение лучшего чемпионата мира в истории и назвал нашу страну футбольной державой.

- Этот чемпионат показал, что Россия является по-настоящему футбольной страной, - цитирует Инфантино РИА Новости. - Спасибо, Россия, за проведение лучшего в истории чемпионата мира.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. В его финале встретятся сборные Франции и Хорватии (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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