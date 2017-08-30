Лория покинул расположение сборной Грузии

Вратарь "Анжи" Георгий Лория получил травму, находясь в расположении сборной Грузии. Как информирует пресс-служба местной федерации футбола, голкипер не сможет помочь команде в отборочных матчах чемпионата мира-2018 против Ирландии (2 сентября) и Австрии (5 сентября). В связи с этим Лория покинул сборную, а его место в заявке занял экс-голкипер "Анжи" Нукри Ревишвили, ныне защищающий цвета "Динамо" (Тбилиси).

Также сообщается, что под вопросом находится участие в предстоящих играх защитника "Уфы" Джемала Табидзе. Футболиста беспокоит травма и он не принимает участие в тренировках национальной команды.