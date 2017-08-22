Лория был вызван в сборную Грузии после перехода в "Анжи"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший внес изменения в заявку команды на отборочные матчи чемпионата мира-2018 против Ирландии (2 сентября) и Австрии (5 сентября). Среди вызванных в сборную игроков оказалось шесть представителей клубов из России: вратарь Георгий Лория ("Анжи"), защитники Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Джемал Табидзе ("Уфа") и Георгий Наваловский ("СКА-Хабаровск"), а также полузащитники Джано Ананидзе ("Спартак") и Георгий Чантурия ("Урал").

Полностью расширенная заявка сборной Грузии выглядит следующим образом:

вратари – Георгий Лория ("АНЖИ", Россия), Георгий Макаридзе ("Морейренси", Португалия), Роин Квасхвадзе ("Торпедо", Кутаиси);

защитники – Отар Какабадзе ("Химнастик", Испания), Уча Лобжанидзе ("Атырау", Казахстан), Гурам Кашия ("Витесс", Голландия), Соломон Кверквелия ("ЛОКОМОТИВ", Россия), Джемал Табидзе ("УФА", Россия), Георгий Наваловский ("СКА-ХАБАРОВСК", Россия), Лаша Шергелашвили ("Ригас", Латвия), Давид Хочолава ("Шахтер". Украина);

полузащитники – Ника Квеквескири ("Тобол", Казахстан), Муртаз Даушвили ("Диошдьер", Венгрия), Джаба Канкава (без клуба), Вако Гвилия (БАТЭ, Борисов), Георгий Абурджания ("Севилья", Испания), Джано Ананидзе ("СПАРТАК", Россия), Вако Казаишвили ("Сан-Хосе", США), Георгий Меребашвили ("Висла Плоцк", Польша), Джаба Джигаури ("Вардар", Македония), Георгий Чантурия ("УРАЛ", Россия), Георгий Арабидзе ("Шахтер", Украина);

нападающие – Ладо Двалишвили ("Атырау", Казахстан), Ника Качарава ("Корона", Польша), Георгий Квилитая ("Рапид", Австрия).

Отметим, что 18 августа сборная Грузии обнародовала расширенную заявку на предстоящие встречи, в которой отсутствовал Лория, на тот момент являвшийся игроком "Крыльев Советов".