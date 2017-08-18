Ананидзе и еще четыре игрока российских клубов вызваны в сборную Грузии

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший огласил расширенную заявку команды на отборочные матчи чемпионата мира-2018 против Ирландии (2 сентября) и Австрии (5 сентября). Среди вызванных в сборную игроков оказалось пять представителей клубов из России: защитники Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Джемал Табидзе ("Уфа") и Георгий Наваловский ("СКА-Хабаровск"), а также полузащитники Джано Ананидзе ("Спартака") и Георгий Чантурия ("Урал").
Полностью расширенная заявка сборной Грузии выглядит следующим образом:
вратари – Георгий Макаридзе ("Морейренси", Португалия), Роин Квасхвадзе ("Торпедо", Кутаиси), Нукри Ревишвили ("Динамо", Тбилиси);
защитники – Отар Какабадзе ("Химнастик", Испания), Уча Лобжанидзе ("Атырау", Казахстан), Гурам Кашия ("Витесс", Голландия), Соломон Кверквелия ("ЛОКОМОТИВ", Москва), Джемал Табидзе ("УФА", Россия), Георгий Наваловский ("СКА-ХАБАРОВСК", Россия), Лаша Шергелашвили ("Ригас", Латвия), Давид Хочолава ("Шахтер". Украина), Леван Гегечкори ("Динамо", Тбилиси);
полузащитники – Джаба Канкава (без клуба), Ника Квеквескири ("Тобол", Казахстан), Муртаз Даушвили ("Диошдьер", Венгрия), Вако Гвилия (БАТЭ, Борисов), Джано Ананидзе ("СПАРТАК", Москва), Вако Казаишвили ("Сан-Хосе", США), Георгий Меребашвили ("Висла Плоцк", Польша), Георгий Абурджания ("Севилья", Испания), Бакар Кардава, Георгий Чакветадзе (оба – "Динамо", Тбилиси), Теймураз Шония ("Динамо", Батуми), Георгий Чантурия ("УРАЛ", Екатеринбург), Георгий Арабидзе ("Шахтер", Украина), Георгий Папунашвили ("Сарагоса", Испания), Джаба Джигаури ("Вардар", Македония), Саба Лобжанидзе ("Рандерс", Дания);
нападающие – Ладо Двалишвили ("Атырау", Казахстан), Ника Качарава ("Корона", Польша), Георгий Квилитая ("Рапид", Австрия), Давид Схиртладзе ("Силкеборг", Дания), Ираклий Сихарулидзе ("Локомотив", Тбилиси).
- Джано Ананидзе
- Локомотив М (футбол)
- Спартак (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Сборная Грузии
- Уфа
- Соломон Кверквелия
- Георгий Чантурия
- Владимир Вайсс-ср. (тренер)
- Джемал Табидзе
- Георгий Наваловский