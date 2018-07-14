"Локомотив" получит более 1,7 миллиона евро за участие игроков в ЧМ-2018, "Зенит" - более 1,2 миллиона

Стала известная сумма компенсаций клубам от ФИФА за участие игроков в ЧМ-2018.

Как сообщает Tonka, всего между клубами будет распределено около 180 миллионов евро. Больше всех получит "Манчестер Сити" - 4 417 500 евро. На втором месте "Реал" - 4 316 800, на третьем - "Челси" (3 964 600). В топ-10 по сумме компенсации только клубы из пяти ведущих чемпионатов Европы.

Среди российских клубов больше всех получит "Локомотив" - 1 707 200 евро (20-й показатель), "Зениту" достанется 1 224 300. Также ФИФА заплатит 1 162 300 "Краснодару" и 1 139 200 ЦСКА.

Сумма компенсации за участие игроков в ЧМ-2018:

1. "Манчестер Сити" (Англия) – 4 417 500 евро

2. "Реал" (Испания) – 4 316 800

3. "Челси" (Англия) – 3 964 600

4. "Тоттенхэм" (Англия) – 3 843 100

5. "Барселона" (Испания) – 3 658 900

6. "ПСЖ" (Франция) – 3 610 100

7. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 3 348 800

8. "Монако" (Франция) – 3 002 900

9. "Атлетико" (Испания) – 2 671 900

10. "Ювентус" (Италия) – 2 489 500...

20. "Локомотив" (Россия) – 1 707 200 ...

29. "Зенит" (Россия) – 1 224 300 ...

32. "Краснодар" (Россия) – 1 162 300

33. ЦСКА (Россия) – 1 139 200

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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