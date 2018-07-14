"Локомотив" получит более 1,7 миллиона евро за участие игроков в ЧМ-2018, "Зенит" - более 1,2 миллиона

Стала известная сумма компенсаций клубам от ФИФА за участие игроков в ЧМ-2018.
Как сообщает Tonka, всего между клубами будет распределено около 180 миллионов евро. Больше всех получит "Манчестер Сити" - 4 417 500 евро. На втором месте "Реал" - 4 316 800, на третьем - "Челси" (3 964 600). В топ-10 по сумме компенсации только клубы из пяти ведущих чемпионатов Европы.
Среди российских клубов больше всех получит "Локомотив" - 1 707 200 евро (20-й показатель), "Зениту" достанется 1 224 300. Также ФИФА заплатит 1 162 300 "Краснодару" и 1 139 200 ЦСКА.
Сумма компенсации за участие игроков в ЧМ-2018:
1. "Манчестер Сити" (Англия) – 4 417 500 евро
2. "Реал" (Испания) – 4 316 800
3. "Челси" (Англия) – 3 964 600
4. "Тоттенхэм" (Англия) – 3 843 100
5. "Барселона" (Испания) – 3 658 900
6. "ПСЖ" (Франция) – 3 610 100
7. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 3 348 800
8. "Монако" (Франция) – 3 002 900
9. "Атлетико" (Испания) – 2 671 900
10. "Ювентус" (Италия) – 2 489 500...
20. "Локомотив" (Россия) – 1 707 200 ...
29. "Зенит" (Россия) – 1 224 300 ...
32. "Краснодар" (Россия) – 1 162 300
33. ЦСКА (Россия) – 1 139 200
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Опрос
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Атлетико
- Краснодар
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монако