"Ливерпуль" порадовался возвращению Салаха. Будут поддерживать Египет?

"Ливерпуль" порадовался возвращению нападающего Египта Мохамеда Салаха, который пропустил последние несколько недель из-за травмы плеча. Сегодня в Санкт-Петербурге египтяне встретятся во втором матче группового этапа чемпионата мира с Россией.

- Он вернулся. Он сосредоточен. Он готов, - сообщается в официальном Твиттере "Ливерпуля". - Что ждет Салаха и Египет сегодня вечером?

Напомним, Салах получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала". Он пропустил первый матч чемпионата мира против Уругвая (0:1) и впервые с конца мая выйдет на поле.

Россия - Египет: текстовая трансляция 19 июня в 21.00 по московскому времени. Санкт-Петербург

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