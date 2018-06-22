Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире канала "112 Украина" заявил о провале попыток бойкотировать чемпионат мира-2018. Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов призвал все страны к бойкоту турнира.

- Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется, - заявил Линкявичюс. - Я не вижу эффекта от бойкота чемпионата мира.

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