00:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018


Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире канала "112 Украина" заявил о провале попыток бойкотировать чемпионат мира-2018. Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов призвал все страны к бойкоту турнира.

- Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется, - заявил Линкявичюс. - Я не вижу эффекта от бойкота чемпионата мира. 

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