Кристиан Эриксен - о ничьей с австралийцами: "Не самый лучший результат"

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен признался, что считает ничью в матче группового этапа чемпионата мира против Австралии (1:1) не самым приемлемым результатом. 26-летний хавбек забил гол в этой встрече и был признан ее лучшим игроком.

- Не самый лучший результат, но сейчас у нас есть четыре очка, - написал Эриксен в своем Твиттере.

Not the best result, but we still have 4 points!… https://t.co/zvNH39yJnb – Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) 21 июня 2018 г.

Сборная Дании выступает в группе С. Ей предстоит сыграть против Франции (26 июня, Москва, "Лужники").

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