19:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кристиан Эриксен - о ничьей с австралийцами: "Не самый лучший результат"


Полузащитник сборной Дании  Кристиан Эриксен признался, что считает ничью в матче группового этапа чемпионата мира против Австралии (1:1) не самым приемлемым результатом. 26-летний хавбек забил гол в этой встрече и был признан ее лучшим игроком. 

- Не самый лучший результат, но сейчас у нас есть четыре очка, - написал Эриксен в своем Твиттере.

Сборная Дании выступает в группе С. Ей предстоит сыграть против Франции (26 июня, Москва, "Лужники").

Дания - Австралия

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