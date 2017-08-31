Криштиану Роналду сравнялся с Пеле по голам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, оформивший дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Фарерских островов, сравнялся по голам за национальную команду с легендарным бразильцем Пеле. На счету обоих по 77 забитых мяча.

Кроме того, Криштиану Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров среди европейских сборных. Опережает португальца только легендарный Ференц Пушкаш (84 гола).

Отметим, что мировым рекордсменом по количеству голов за сборную является иранец Али Даеи (109).

Сумасшедший гол Криштиану Роналду в ворота Фарерских островов