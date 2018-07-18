Криштиану Роналду, Мбаппе и Модрич - в команде мечты ЧМ-2018 по версии болельщиков

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, форвард сборной Франции Кильян Мбаппе, а также Харри Кейн из сборной Англии вошли в символическую команду мечты (Dream Team) чемпионата мира 2018 года по версии болельщиков. Голосование проходило на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью символическая сборная выглядит так: Тибо Куртуа (Бельгия), Рафаэль Варан (Франция), Тиагу Силва (Бразилия), Диего Годин (Уругвай), Марселу (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Филиппе Коутинью (Бразилия), Кевин Де Брейне (Бельгия), Кильян Мбаппе (Франция), Харри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия).
- Сборная Португалии (футбол)
- Криштиану Роналду
- Диего Годин
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Филиппе Коутинью
- Лука Модрич
- Тиагу Силва
- Марселу Виейра
- Кевин де Брейне
- Рафаэль Варан
- Тибо Куртуа
- Харри Кейн
- Кильян Мбаппе