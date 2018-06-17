Крамарич, Калинич и Врсалько пропустили тренировку сборной Хорватии

Игроки сборной Хорватии Андрей Крамарич, Никола Калинич и Шиме Врсалько пропустили тренировку команды, сообщает ТАСС. В стартовой игре чемпионата мира-2018 против Нигерии (2:0) Врсалько провел на поле всю игру, Крамарич вышел с первых минут и был заменен во втором тайме, а Калинич остался на скамейке запасных.

Следующий матч на ЧМ-2018 хорваты проведут против Аргентины в Нижнем Новгороде.

Аргентина - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)