Котята Коста, Месси, Модрич, Суарес и Черныш не нашли хозяев

Кот Ахилл из Эрмитажа стал одним из лучших оракулов ЧМ-2018. Фото AFP

Пятеро бездомных котят с именами известных футболистов, которые стали героями реалити-шоу в Петербурге, остались без хозяев.

В проекте, приуроченном к чемпионату мира, участвовали котята с кличками Коста, Месси, Модрич, Суарес и Черныш (в честь Дениса Черышева).

Организаторы рассчитывали, что благодаря круглосуточной видеотрансляции происходящего животные найдут себе хозяев, но желающих забрать их не нашлось.

– Мы не ожидали, что, несмотря на большой информационный резонанс, котята с именами знаменитых футболистов оказались невостребованными, – приводит "РИА Новости" слова автора проекта Анны Кондратьевой. – На завтра назначено еще одно собеседование, может, один котенок может найти свою судьбу.