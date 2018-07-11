01:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Костюм дня. Мушкетер Патрис Эвра. Фото


Одним из самых колоритных болельщиков сборной Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Бельгии был экс-игрок команды Патрис Эвра. 37-летний француз на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию, на которой он одет в костюм мушкетера. Также он написал традиционный клич "Вперед, Ле Бле!"

Франция - Бельгия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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