Константин Рауш: "Сборная России может повторить успех Евро-2008"

Защитник сборной России Константин Рауш сказал, что получал удовольствие от игры национальной команды на чемпионате Европы-2008. Также игрок обороны отметил, что россиянам будет непросто выйти из группы на домашнем чемпионате мира.

– Когда впервые увидели матч сборной России?

– Видел все матчи и хорошо запомнил чемпионат Европы 2008 года, - цитирует ТАСС Рауша. - До этого смотрел какие-то матчи квалификации, но сейчас не вспомню точно, какие. Думаю, тогда даже те, кто не болели за сборную России, почувствовали, что это была настоящая команда. Помню, как много тогда бегали и Серега (Сергей Игнашевич), и Жира (Юрий Жирков). Как сумасшедшие, реально. Команда помогала друг другу. Ну и показывала действительно красивый футбол, и не только в матче с голландцами (3:1 д.в.). Было удовольствием смотреть на это. Сидел в Германии, смотрел по телевизору, и было просто приятно. Все прекрасно видели, что это команда, которая играет и борется за каждый метр. Люди это чувствовали.

– Нынешняя сборная может повторить такой успех? Сейчас такая команда сложилась?

– Очень тяжелый вопрос. Но, конечно, может. В футболе все может быть. Мне кажется, если бы сейчас был 2008 год и вы бы сказали, что команда станет третьей на чемпионате Европы, никто бы не поверил (улыбается). Такое должно просто сложиться. Ты чувствуешь, что на поле команда, что она выкладывается.

Конечно, снова стать третьими будет сложно. Но если у нас будет все то, о чем я говорил, мы можем чего-то добиться.

– Нам реально выйти из группы с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая?

– Ну если мы хотим чего-то добиться, мы должны из нее выйти (улыбается). Знаю, что многие журналисты, обычные болельщики считают, что мы должны выходить из группы легко. Но это не так. Сейчас все сборные добавили в плане тактики, научились хорошо обороняться. И все могут много бегать. Это будут очень сложные матчи. Но мы будем готовиться. Мы должны и будем делать все, чтобы выйти из группы.

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. Сегодня, 30 мая, команда Станислава Черчесова проведет контрольный матч против Австрии. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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