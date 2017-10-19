Комиссия Совета федерации уверена, что стадион "Нижний Новгород" будет готов в срок

Временная комиссия Совета федерации посетила строительство стадиона чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде, а также ряд других объектов турнира. Председатель комиссии Андрей Кутепов выразил уверенность, что стадион будет готов в срок.

- Мы посетили стадион, у нас нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок, а также спортивный кластер около стадиона, в который входит ФОК, спортивная и общеобразовательная школы, две новые тренировочные площадки, - цитирует официальный сайт правительства Нижегородской области Кутепова. - На наш взгляд, сосредоточить эти спортивные объекты на одной территории - это абсолютно правильное решение с точки зрения их дальнейшей эксплуатации.

- Мы выполняем все взятые на себя обязательства, многие объекты будут вводиться в эксплуатацию в конце этого года. После этого начнется самое главное - операционная деятельность. Ключевым здесь является проведение тестовых мероприятий на стадионе, первое тестовое мероприятие запланировано на 15 апреля, когда на арене проведет первый домашний матч ФК "Олимпиец", - сказал заместитель губернатора региона Дмитрий Сватковский.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.