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Колумбия - Япония: гол со штрафного Кинтеро засчитан с помощью системы определения взятия ворот


Полузащитник сборной Колумбии Хуан Кинтеро на 39-й минуте встречи чемпионата мира-2018 против Японии сравнял счет - 1:1. Хавбек южноамериканской команды со штрафного пробил под стенкой и мяч пересек линию, но вратарь Эйдзи Кавасима попытался убедить судей в том, что гола не было. В этом эпизоде сработала система определения взятия ворот.

Колумбия - Япония

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