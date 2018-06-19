Колумбия - Япония: гол со штрафного Кинтеро засчитан с помощью системы определения взятия ворот

Полузащитник сборной Колумбии Хуан Кинтеро на 39-й минуте встречи чемпионата мира-2018 против Японии сравнял счет - 1:1. Хавбек южноамериканской команды со штрафного пробил под стенкой и мяч пересек линию, но вратарь Эйдзи Кавасима попытался убедить судей в том, что гола не было. В этом эпизоде сработала система определения взятия ворот.

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