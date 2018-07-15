"Кливленд" разрешил Жижичу болеть за сборную Хорватии в финале ЧМ на родине

"Кливленд" позволил центровому Анте Жижичу досрочно завершить выступление в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе, сообщает Cleveland Plain Dealer. По информации источника, благодаря этому решению 21-летний игрок сможет вернуться в Хорватию и болеть за свою национальную команду в финале чемпионата мира по футболу-2018 против Франции.

Отмечается, что Жижич будет наблюдать за решающей игрой турнира в Сплите вместе с семьей и друзьями. После того, как в прошлое межсезонье "Бостон" обменял центрового в "Кливленд", он 11 месяцев не был в Хорватии.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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