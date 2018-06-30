Кильян Мбаппе: "Я и Пеле? Это совсем другая история"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе на пресс-конференции после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира над Аргентиной (4:3) отметил значимость турнира, передает из Казани спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Вы повторили рекорд Пеле - тоже забили два мяча на чемпионате мира до наступления 20 лет. Вы счастливы? - вопрос Мбаппе.

- Я счастлив, но Пеле совершенно другая история.

- В 1998 году Франция стала чемпионом мира и родились вы. Можно ли сказать, что вы - еще один трофей французов?

- Люди чаще вспоминают победы на чемпионатах мира, а не год, в который кто-то родился. Люди запоминают победы.

- Что для вас значит чемпионат мира?

- Я всегда говорил, что на чемпионатах мира выступают самые лучшие. Прекрасно если я сам могу продемонстрировать свои умения. Нет для этого лучшего места, чем чемпионат мира.