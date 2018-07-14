Кильян Мбаппе: "Если Франция выиграет ЧМ-2018, то никто не будет говорить, что в команде много темнокожих"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе заявил, что его не волнуют разговоры о большом количестве темнокожих игроков в составе французов. По его мнению, в спорте на это обращают внимание только в случае поражений.

– Вам неприятно слышать или читать такие вещи, как: "В сборной Франции слишком много черных"?

– Нет, потому что, если мы выиграем чемпионат мира-2018, никогда не скажут, что в сборной Франции слишком много темнокожих игроков, – цитирует Le Monde Мбаппе. – Это способ избежать проблем. Никогда не слышал, чтобы французская команда выигрывала турнир в любом виде спорта, а люди говорили: "Ах, они выиграли, но в команде было слишком много темнокожих". Когда вы проигрываете, это становится спортивной проблемой, когда выигрываете, это становится спортивным успехом.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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