Ки Сон Ен: "Сборной Кореи стоит быстрее забыть о поражении от Швеции"

Полузащитник сборной Кореи Ки Сон Ен после матча чемпионата мира-2018 против Швеции (0:1) отметил, что его команде необходимо быстрее забыть о сегодняшнем поражении. По его словам, дальше корейцев ждут более сильные соперники - Мексика и Германия.

- Непростой для нас матч был сегодня, но нам стоит поскорее о нем забыть, - приводит ТАСС слова Ки Сон Ена. - Уже через несколько дней нас ждут более грозные соперники. Да, сегодняшняя игра могла закончиться иначе, но сопернику повезло больше.

У мексиканцев отличная команда с быстрыми ребятами. Вчера я увидел, насколько хорошо они готовы тактически. Нас ждет гораздо более тяжелая игра, нежели сегодня. Но у нас очень дисциплинированная команда, чтобы сдержать мексиканцев.

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