Кейсуке Хонда: "Для нас Бельгия – более удобный оппонент, чем Англия"

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии отметил, что команда уже выполнила задачу на турнир. 32-летний хавбек считает, что этот аспект может стать преимуществом "самураев".

– Мы никого не боимся – это в крови у японцев. Более того, сборная Бельгии – более удобный оппонент для нас, чем англичане (британцы также могли стать соперниками японцев по 1/8 финала. - Прим. "СЭ"), – цитирует ТАСС Хонду. – Мы уже выполнили свою задачу на этом чемпионате мира – вышли в плей-офф. Дальше от нас мало кто ждет успеха – в этом наше преимущество.

Матч Бельгия – Япония состоится 2 июля в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена". Начало игры – 21.00 по московскому времени.

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