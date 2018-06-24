Кейн сравнялся с Херстом по голам на ЧМ

Харри Кейн, забивший пять мячей в двух первых матчах ЧМ-2018, сравнялся по результативность в рамках чемпионатов мира с легендарным Джеффом Херстом – автором хет-трика в финале ЧМ-1966. Результативнее их выступал только Гари Линекер, на счету которого 10 мячей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры сборной Англии на чемпионатах мира

Игрок Турниры Матчи Голы Гари ЛИНЕКЕР 1986, 1990 12 10 Харри КЕЙН 2018 2 5 Джефф ХЕРСТ 1966, 1970 6 5 Майкл ОУЭН 1998, 2002, 2006 12 4 Бобби ЧАРЛЬТОН 1958*, 1962, 1966, 1970 14 4

* Был в заявке, но не играл.

Сборная Англии досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии. Ей предстоит встретиться с Бельгией (28 июня, Калининград).