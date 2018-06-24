Кейн сравнялся с Херстом по голам на ЧМ

Харри Кейн, забивший пять мячей в двух первых матчах ЧМ-2018, сравнялся по результативность в рамках чемпионатов мира с легендарным Джеффом Херстом – автором хет-трика в финале ЧМ-1966. Результативнее их выступал только Гари Линекер, на счету которого 10 мячей. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры сборной Англии на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Гари ЛИНЕКЕР
|
1986, 1990
|
12
|
10
|
Харри КЕЙН
|
2018
|
2
|
5
|
Джефф ХЕРСТ
|
1966, 1970
|
6
|
5
|
Майкл ОУЭН
|
1998, 2002, 2006
|
12
|
4
|
Бобби ЧАРЛЬТОН
|
1958*, 1962, 1966, 1970
|
14
|
4
* Был в заявке, но не играл.
Сборная Англии досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии. Ей предстоит встретиться с Бельгией (28 июня, Калининград).