Кэйхилл - в атаке Австралии на матч против Гондураса

Стали известны составы сборных Австралии и Гондураса на ответный стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 в России. С первых минут у австралийцев в атаке сыграет нападающий "Мельбурн Сити" Тим Кэйхилл.

Напомним, что первая встреча, проходившая в Гондурасе, завершилась ничьей - 0:0.

Австралия: Райан - Джерман, Сэйнсбери, Райт - Миллиган, Единак - Леки, Муй, Рогич, Бехич - Кэйхилл.

Гондурас: Эскобер - Бекелес, М.Фигероа, Паласиос, Альварадо, Исагирре - Элис, Кларос, Акоста, Киото - Лосано.

Трансляция матча Австралия - Гондурас