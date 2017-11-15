Кэйхилл - в атаке Австралии на матч против Гондураса

Стали известны составы сборных Австралии и Гондураса на ответный стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 в России. С первых минут у австралийцев в атаке сыграет нападающий "Мельбурн Сити" Тим Кэйхилл.
Напомним, что первая встреча, проходившая в Гондурасе, завершилась ничьей - 0:0.
Австралия: Райан - Джерман, Сэйнсбери, Райт - Миллиган, Единак - Леки, Муй, Рогич, Бехич - Кэйхилл.
Гондурас: Эскобер - Бекелес, М.Фигероа, Паласиос, Альварадо, Исагирре - Элис, Кларос, Акоста, Киото - Лосано.
Хидетоши Наката
Кэйхилл бессмертный что-ли? Сколько себя помню, столько он и играет.
13:00