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Кэйхилл - в атаке Австралии на матч против Гондураса

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Стали известны составы сборных Австралии и Гондураса на ответный стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 в России. С первых минут у австралийцев в атаке сыграет нападающий "Мельбурн Сити" Тим Кэйхилл.

Напомним, что первая встреча, проходившая в Гондурасе, завершилась ничьей - 0:0.

Австралия: Райан - Джерман, Сэйнсбери, Райт - Миллиган, Единак - Леки, Муй, Рогич, Бехич - Кэйхилл.

ГондурасЭскобер - Бекелес, М.Фигероа, Паласиос, Альварадо, Исагирре - Элис, Кларос, Акоста, Киото - Лосано.

Трансляция матча Австралия - Гондурас

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Хидетоши Наката

Кэйхилл бессмертный что-ли? Сколько себя помню, столько он и играет.

13:00