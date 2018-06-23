Кевин Кураньи: "У сборной России виден тренерский почерк Черчесова"

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи отметил, что в успехе сборной России на чемпионате мира-2018 важную роль играет главный тренер Станислав Черчесов. Кураньи играл в "Динамо" под руководством Черчесова в сезоне-2014/15. Россия в первых двух играх победила Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В заключительном туре россияне встретятся с Уругваем.

- Черчесов играет очень важную роль, - цитирует Bild Кураньи. - Я знаю его хорошо, потому что он год был моим тренером в "Динамо". Это сильная личность, который всем все четко объясняет и открыто высказывает свое мнение. Это очень важно. У команды есть четкий план, она выглядит очень организованной, виден его тренерский почерк.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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