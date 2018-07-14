Кевин де Брейне: "Забили два мяча, а могли четыре-пять"

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне подвел итоги матча за третье место на чемпионате мира с Англией (2:0).

- В прессе обсуждали, что матч за третье место не имеет особого значения. Это влияло на сборную?

- Мы профессионалы, если выходишь на матч - то хочешь побеждать, - сказал Де Брейне. - Мы старались и выкладывались в этом матче.

- С каким багажом уедете из России?

- Не знаю, весь турнир получился замечательным. Все 7 игр прошли очень хорошо, мы проиграли только один матч. Франция - очень сильная команда, нам было тяжело в игре с ними. Но в целом мы очень довольны нашим выступлением, многим людям понравился футбол, в который мы играли.

- Насколько тяжелым матч получился с Англией?

- Мы заслужили эту победу, забили два мяча, а могли четыре-пять. (Игорь НОВИКОВ)

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