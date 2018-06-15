Кеннер Гутьеррес заменил Матарриту в заявке сборной Коста-Рики на ЧМ-2018

Защитник "Нью-Йорк Сити" Рональд Матаррита из-за травмы правой ноги не сможет помочь сборной Коста-Рики на чемпионате мира-2018​. Как сообщает пресс-служба коста-риканской федерации футбола, на восстановление ему потребуется около двух недель, поэтому в заявке на мировое первенство его заменил Кеннер Гутьеррес из "Алахуэленсе". Игрок присоединится к команде в субботу, 16 июня.

Коста-Рика сыграет в группе Е с командами Сербии (17 июня, Самара), Бразилии (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).

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