07:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Картонный" мексиканец отпросился у жены на ЧМ-2018


Мексиканский болельщик Хавьер, чью картонную копию привезли друзья на ЧМ-2018, приедет в Россию. Молодого человека ранее не отпустила его жена, эта история обрела популярность в соцсетях.

- Друзья меня ждали, везде ходили с моим изображением на картоне. Мне жена разрешила приехать, – приводят "Известия" слова Хавьера. 

Друг Хавьера признался, что хотел его поддержать и не рассчитывал, что история обретет популярность. 

- Мы просто хотели развеселить его, чтобы он не переживал, что не может поехать, это была просто шутка, и мы не ожидали, что будет такой шум вокруг этого, – рассказал он. 

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https://iz.ru/759323/video/kartonnyi-bolelshchik-iz-meksiki-priekhal-na-chm-2018

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