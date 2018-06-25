"Картонный" мексиканец отпросился у жены на ЧМ-2018

Мексиканский болельщик Хавьер, чью картонную копию привезли друзья на ЧМ-2018, приедет в Россию. Молодого человека ранее не отпустила его жена, эта история обрела популярность в соцсетях.

- Друзья меня ждали, везде ходили с моим изображением на картоне. Мне жена разрешила приехать, – приводят "Известия" слова Хавьера.

Друг Хавьера признался, что хотел его поддержать и не рассчитывал, что история обретет популярность.

- Мы просто хотели развеселить его, чтобы он не переживал, что не может поехать, это была просто шутка, и мы не ожидали, что будет такой шум вокруг этого, – рассказал он.

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