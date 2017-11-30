Карлес Пуйоль: "Только бы Испании не попалась Аргентина – Месси все еще прогрессирует!"

Экс-капитан сборной Испании Карлес Пуйоль отметил, как команда изменилась с тех пор, как он за нее выступал. При этом он признал, что не хотел бы, чтобы Аргентина досталась в соперники испанцам в групповом турнире чемпионата мира, жеребьевка которого пройдет завтра в Москве.

– Волнуетесь перед жеребьевкой?

– Я?! Нет, тут не мне стоит нервничать (смеется).

– Как вам сегодняшняя сборная Испании?

– Ее можно назвать одним из фаворитов турнира. Это отличная команда, причем сейчас она в очень хорошей форме. Но важно, в каком состоянии она подойдет к турниру. Ведь не секрет, что игроки проводят очень много матчей за клубы, и это может сказаться.

– Сборная стала слабее по сравнению с тем временем, когда вы за нее играли?

– Не нужно жить прошлым! Да, команда сильно изменилась с 2008 года. Но все равно сборная Испании – один из фаворитов, в ее составе отличные футболисты и очень хороший тренер.

– Месси сказал, что не хотел бы встретиться с Испанией.

– Я тоже не хотел бы в нашу группу Аргентину (улыбается). Это очень и очень опасный соперник.

– Из-за Месси?

– Для меня Месси – лучший в мире. И очень приятно видеть, что он продолжает выступать все с тем же спортивным голодом. Более того он все еще прогрессирует.

– А за Испанию все еще играет Иньеста...

– Хочу пожелать Андреасу продолжать наслаждаться футболом и доставлять всем нам удовольствие своей игрой. (Филипп ПАПЕНКОВ)