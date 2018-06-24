Карикатура дня. Кроос пустил ко дну ладью шведских викингов

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок матчу между сборными Германии и Швеции (2:1). Скандинавы потерпели поражение в большинстве, пропустив самый поздний гол в основное время в истории чемпионатов мира.

Автором решающего мяча стал Тони Кроос – он поразил ворота Робина Ольсена прямым ударом со штрафного. Примечательно, что таким образом полузащитник реабилитировался за ошибку, с которой началась голевая атака шведов.

Публикация от Omar Momani (@omarmomani) 24 Июн 2018 в 12:19 PDT

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