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Карикатура дня. Кроос пустил ко дну ладью шведских викингов


Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок матчу между сборными Германии и Швеции (2:1). Скандинавы потерпели поражение в большинстве, пропустив самый поздний гол в основное время в истории чемпионатов мира.

Автором решающего мяча стал Тони Кроос – он поразил ворота Робина Ольсена прямым ударом со штрафного. Примечательно, что таким образом полузащитник реабилитировался за ошибку, с которой началась голевая атака шведов.

Германия - Швеция

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