Капитан сборной Англии Кейн: "Самовар будет нашим талисманом на ЧМ-2018"

Нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн выступил на пресс-конференции перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 против Туниса. Капитан англичан остался доволен атмосферой в Волгограде, а также выразил надежду, что подаренный самовар принесет команде удачу.

– Вам не терпится выйти на поле с капитанской повязкой?

– Конечно, мне приятна эта роль. Хотя я остался все тем же человеком и товарищем по команде. Может, стало чуть больше ответственности. Горжусь быть капитаном сборной Англии и буду гордиться весь чемпионат. За последние годы я провел большую работу, набрал форму и стал сильнее. Мой подход – тяжелый кропотливый труд на тренировках, и я существенно улучшил свои качества. Рад показать миру, на что я способен.

– У вас есть ощущение, что к команде стала лучше относиться общественность, болельщики?

– Да. У нас сплоченная команда. Мы тренировали в открытом режиме, публиковали много информации в соцсетях. Но главное, что мобилизует болельщиков – наша игра на поле.

– Что скажете про Волгоград?

– Приятно выступить в таком особенном месте. Знакомиться с историей, которая здесь на каждом шагу. Испытываем уважение. Но при этом концентрируемся на футболе, на наших целях и задачах.

– Вам вручили самовар несколько дней назад. Болельщики стали шутить, что это ваш первый командный трофей в карьере. Возможно ли, что теперь вы привезете настоящий трофей из России – Кубок мира?

– Надеюсь, он принесет мне удачу! Я видел эти шутки в соцсетях. Надеюсь, что у меня в карьере все впереди, и мы завоюем большой трофей, а самовар будет талисманом по ходу турнира. Все только начинается! (Дмитрий СИМОНОВ)

Тунис - Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)