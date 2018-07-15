Канчельскис - о вручении Модричу приза лучшему игроку ЧМ: "Несправедливо было бы все отдавать французам"

Бывший хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал итоги финала чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия (4:2). По мнению ветерана, вручение Луке Модричу приза лучшего игрока турнира было заслуженным.

- Хорватия имела хотя бы какие-то шансы в финале?

- Понятно, что балканцы устали, три игры подряд до этого провели с дополнительным временем. Мне кажется, что сил им не хватило, французы были свежее. "Трехцветные" заслужили победу. Ну и голы, конечно…. Первый забили сами себе, потом вроде выровняли игру и действовали неплохо, но...

- Потом случился пенальти. Чистый, на ваш взгляд?

- Да. Перишич рукой изменил направление полета мяча, если бы было наоборот, то можно и не ставить. Для меня это 11-метровый.

Затем, во время третьего гола Модрич увернулся от мяча. А с четвертым французам повезло.

- Была команда, которая могла наравне с Францией претендовать на победу в турнире?

- Мне кажется, что бельгийцы могли лучше сыграть в полуфинале. Внимательно следя за игрой, я заметил, что у французов имелись большие проблемы в обороне. Но если брать весь турнир, они заслужили победу. Выглядели стабильнее и грамотнее остальных.

- Приз лучшему игроку турнира достался Модричу, согласны с этим?

- Ну а кому давать? У вас есть какие-то кандидатуры?

- Лука уступил в финале, который провел не на высшем уровне.

- Зато до этого выступал здорово, ассистировал и забивал. В данный момент лучшей кандидатуры не вижу.

- А Мбаппе, Гризманн?

- Мбаппе молодой еще, это тоже надо понимать. Гризманн, если честно, смотрелся не так ярко, как тот же Модрич. Да, он хороший футболист, забивает, помогает, мне кажется, было бы несправедливо все отдавать французам. Они и так выиграли чемпионат. (Арман МКРТЧЯН)