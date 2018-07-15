Кака: "Мбаппе всего 19, но иногда кажется, что ему 35"

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака - о выступлении Кильяна Мбаппе за сборную Франции на ЧМ-2018. В финале чемпионата мира французы сыграют со сборной Хорватии.

- Самое впечатляюще в Мбаппе - это его скорость и то, как быстро он может бежать, - цитирует бразильца Goal.com. - Конечно, он не только бежит. Он очень хорошо контролирует мяч во время бега. Ему всего 19 лет, но иногда создается впечатление, что ему 35 - он очень зрелый, хорошо контролирует игру и принимает правильные решения. Думаю, что у него очень хорошее будущее. Нам очень повезло, что мы можем видеть 19-летнего футболиста, который так играет на чемпионате мира.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)