Как чествуют чемпионов мира в Париже. Умопомрачительное зрелище

Тысячи фанатов собрались на Елисейских полях, чтобы встретить чемпионов мира сборную Франции. Команда прибыла сегодня в Париж из России.

В эти минуты футболисты пересели из стандартного автобуса в автобус с открытым верхом, чтобы поклонники смогли увидеть своих любимцев.

Les joueurs vont quitter le car... pour le bus ! #lequipeCDM pic.twitter.com/ut054VZuNV – la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 июля 2018 г.

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