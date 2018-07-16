20:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Как чествуют чемпионов мира в Париже. Умопомрачительное зрелище


Тысячи фанатов собрались на Елисейских полях, чтобы встретить чемпионов мира сборную Франции. Команда прибыла сегодня в Париж из России. 

 В эти минуты футболисты пересели из стандартного автобуса в автобус с открытым верхом, чтобы поклонники смогли увидеть своих любимцев.

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