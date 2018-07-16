Как чествуют чемпионов мира в Париже. Умопомрачительное зрелище

Тысячи фанатов собрались на Елисейских полях, чтобы встретить чемпионов мира сборную Франции. Команда прибыла сегодня в Париж из России.
La foule sur les Champs-Élysées !! #lequipeCDM pic.twitter.com/IRVjQuEgJx– la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 июля 2018 г.
В эти минуты футболисты пересели из стандартного автобуса в автобус с открытым верхом, чтобы поклонники смогли увидеть своих любимцев.
Les joueurs vont quitter le car... pour le bus ! #lequipeCDM pic.twitter.com/ut054VZuNV– la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16 июля 2018 г.