Кадыров посетил тренировку сборной Египта

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посетил открытую тренировку сборной Египта, которая сегодня проходит на "Ахмат Арене" в Грозном. Кадыров лично приветствовал каждого выходящего на поле, жал руку и фотографировался. Отметим, что на тренировке присутствует порядка восьми тысяч зрителей.

Египет является соперниками сборной России в групповом турнире чемпионата мира. Матч между командами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Также сборная Египта сыграет с Уругваем (15 июня, Екатеринбург) и командой Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). (Михаил ГОНЧАРОВ)

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