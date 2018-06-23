Избившим хорвата аргентинцам могут аннулировать паспорта болельщиков

Оргкомитет "Россия-2018" прокомментировал "СЭ" факт избиения аргентинскими фанатами хорватского болельщика во время матча чемпионата мира в Нижнем Новгороде.

Встреча Аргентина – Хорватия состоялась 21 июня и завершилась со счетом 3:0 в пользу балканской команды. В сети появилось видео, на котором группа аргентинцев избивает хорвата.

"Оргкомитет "Россия-2018" шокирован и разочарован произошедшим. Такое поведение абсолютно неприемлемо и недопустимо для посетителей матчей чемпионата мира по футболу и болельщиков в принципе. Мы осуждаем любые формы проявления насилия в футболе.

По информации, которую оргкомитет получил от правоохранительных органов Нижнего Новгорода, по итогам вчерашнего матча между сборными Аргентины и Хорватии на семерых граждан Аргентины составлены протоколы по факту административных правонарушений. Не исключено, что по итогам судебных решений в отношении данных граждан их паспорта болельщиков будут аннулированы", – говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета.

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