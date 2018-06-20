Иван Ракитич: "Аргентина остается фаворитом чемпионата мира и нашей группы"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич накануне матча против Аргентины заявил, что, несмотря на ничью с Исландией (1:1), латиноамериканцы остаются фаворитами чемпионата мира и группы D.

Хорваты, которые выиграли свой первый матч турнира, переиграв Нигерию (2:0), встретятся с Аргентиной 21 июня в Нижнем Новгороде.

- Результат первого матча мало меняет картину, аргентинцы остаются фаворитами чемпионата и фаворитами нашей группы, - приводит "Р-Спорт" слова Ракитича. - Мы понимаем, что для обеих команд это будет решающим матчем. Они нам максимально осложнят жизнь. Но им будет не легче, чем в матче с исландцами. Я уверен, что если мы будем прилагать столько же усилий, что и в первом матче, то добьемся положительного результата. Месси? У Лионеля было много возможностей забить в первой игре, но не получилось. Но это не значит, что он не отличится в этот раз, надо играть с ним очень внимательно. Мне сложно партнерам по команде что-то рассказать нового о Месси, это выдающийся игрок. Для меня Месси – лучший игрок в мире. Самое главное – остановить его, но это будет сложно.

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