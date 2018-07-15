Иван Перишич: "Игроки сборной Хорватии больше горды, чем разочарованы"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич после поражения от Франции в финале чемпионата мира заявил, что его команда сделала все, что могла.

- Мы очень старались и провели неплохой чемпионат мира, - сказал Перишич. - Сегодня сделали все, что могли. Сейчас у меня все мысли о том, чтобы отдохнуть. Это лучший результат Хорватии за 20 лет, мы счастливы. Болельщики очень многого от нас ждали.



Очень жаль, что не смогли выиграть в финале и еще сильнее их порадовать. Но мы больше горды, чем разочарованы. Франция выиграла - такова жизнь. Мы начали лучше, но подарили им первые два гола. Второй тайм был равным, мы пытались сравнять счет, но, к сожалению, не смогли. Но еще раз повторю: мы горды выступлением и хотим продолжить в том же духе. (Михаил ГОНЧАРОВ)