"Италия вместо Англии на ЧМ-2018? Это как высадка пришельцев на Землю"

Авторитетный итальянский журналист Танкреди ПАЛМЕРИ заявил "СЭ", что информация о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 англичанами – домыслы СМИ и британских политиков. Напомним, что именно "Скудра адзурра", уступив Швеции (0:1, 0:0), стала неудачником европейских стыковых отборочных матчей с самым высоким рейтингом ФИФА.
– По поводу возможного неучастия Англии в чемпионате мира у меня большие сомнения, – сказал Палмери. – Вряд ли кто-то верит в это серьезно и вообще рассматривает такой сценарий. Конечно, политика влияет на спорт, но с "Тремя львами" ничего не случится. Все это больше похоже на домыслы СМИ и британских государственных деятелей.
– И все-таки, как отреагировала бы Федерация футбола Италии на добровольный отказ англичан?
– Даже представить не могу. Вероятность бойкота чемпионата мира как у высадки на Землю пришельцев с другой планеты. Но этого не происходило – по крайней мере, насколько нам известно.
– В свое время Дания заменила Югославию на Евро-92…
– Это совсем разные вещи. На Балканах шла война…
– Как в Италии отреагировали на новость о намерении бойкота Англии?
– Восприняли как шутку: "О, смотрите, у нас все еще есть шансы поехать в Россию!" Но никто не верит в то, что это станет реальностью, и Италия поедет на чемпионат мира.
– Может за всем этим скандалом в Британии стоит Джанлуиджи Буффон?
– Да нет. Это действительно из области фантастики. Серьезнее относились к известиям о случае применения допинга в перуанской сборной. Знали бы вы, как нам хочется приехать в Россию… (Евгений БЕЛОУСОВ)
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NoName
Предлагаю устроить референдум на тему исключения Англии. Италия займет ее место и все будут довольны!
20:35
Wal
Ждем итальянцев вместо ублюдочных англосаксов.
19:40
tigana.1982
Было бы неплохо если бы англосаксы перестали болтать и не приехали бы...
19:26