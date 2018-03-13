"Италия вместо Англии на ЧМ-2018? Это как высадка пришельцев на Землю"

В Италии не верят, что Англия откажется от ЧМ-2018. Фото AFP

Авторитетный итальянский журналист Танкреди ПАЛМЕРИ заявил "СЭ", что информация о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 англичанами – домыслы СМИ и британских политиков. Напомним, что именно "Скудра адзурра", уступив Швеции (0:1, 0:0), стала неудачником европейских стыковых отборочных матчей с самым высоким рейтингом ФИФА.

– По поводу возможного неучастия Англии в чемпионате мира у меня большие сомнения, – сказал Палмери. – Вряд ли кто-то верит в это серьезно и вообще рассматривает такой сценарий. Конечно, политика влияет на спорт, но с "Тремя львами" ничего не случится. Все это больше похоже на домыслы СМИ и британских государственных деятелей.

– И все-таки, как отреагировала бы Федерация футбола Италии на добровольный отказ англичан?

– Даже представить не могу. Вероятность бойкота чемпионата мира как у высадки на Землю пришельцев с другой планеты. Но этого не происходило – по крайней мере, насколько нам известно.

– В свое время Дания заменила Югославию на Евро-92…

– Это совсем разные вещи. На Балканах шла война…

– Как в Италии отреагировали на новость о намерении бойкота Англии?

– Восприняли как шутку: "О, смотрите, у нас все еще есть шансы поехать в Россию!" Но никто не верит в то, что это станет реальностью, и Италия поедет на чемпионат мира.

– Может за всем этим скандалом в Британии стоит Джанлуиджи Буффон?

– Да нет. Это действительно из области фантастики. Серьезнее относились к известиям о случае применения допинга в перуанской сборной. Знали бы вы, как нам хочется приехать в Россию… (Евгений БЕЛОУСОВ)